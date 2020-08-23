В Минске открыли ранее закрытые станции метро

МИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Метрополитен Минска сообщил в воскресенье об открытии четырех закрытых ранее станций в центре белорусской столицы.

"В 17.15 открыты для пассажиров станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале метрополитена.

В Минска в воскресенье проходит многотысячная акция протеста белорусской оппозиции. В первой половине дня участники несанкционированной акции вышли на площадь Независимости в центре столицы, однако к настоящему времени митингующие переместились в другую часть города - к музейно-парковому комплексу "Победа", где уставлена стела "Минск - город-герой".