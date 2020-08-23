На северо-востоке Китая возложили венки к мемориалу советским воинам

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Возложение венков к мемориалу советским воинам, павшим при освобождении северо-востока Китая, прошло в воскресенье в городском округе Люйшунькоу (бывш. Порт-Артур) города Далянь провинции Ляонин. Церемония была посвящена 75-й годовщине освобождения Северо-Восточного Китая от японских захватчиков и окончания Второй мировой войны.

В мероприятии приняли участие генеральный консул России в Шэньяне Сергей Черненко, сотрудники российской дипмиссии. От китайской стороны на церемонии присутствовали делегации народного правительства провинции Ляонин и канцелярии по иностранным делам региона.

После торжественной церемонии возложения венков к мемориалу павшим воинам российские дипломаты совместно с коллективом Даляньского хора русской песни исполнили композиции "Священная война" и "Катюша" на русском и китайском языках.

Как напомнил Сергей Черненко в беседе по телефону с корреспондентом ТАСС, успешные действия войск правого фланга Забайкальского фронта в районе города Далянь предопределили разгром и капитуляцию группировки японских войск, а также способствовали завершению наступательной операции Красной армии.