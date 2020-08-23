Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом

СОФИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Глава Министерства по делам молодежи и спорта Болгарии Красен Кралев заразился коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил пресс-центр ведомства.

"Министр по делам молодежи и спорта Красен Кралев дал положительную пробу на коронавирус после сделанного ПЦР-теста. Кралев в отпуске и в последнее время не имел личных контактов с сотрудниками министерства и членами правительства. Он находится в хорошем состоянии, имеет легкие симптомы и не нуждается в больничном наблюдении. Он будет находиться под домашним карантином", - говорится в сообщении.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Болгарии заболели 15 227 человек, умерли 545 инфицированных пациентов. По оценкам Минздрава, последние недели эпидемия в стране идет на спад.