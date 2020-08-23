В Греции выявили 284 инфицированных коронавирусом за сутки. Это максимум с начала пандемии

АФИНЫ, 23 августа. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Греции за сутки увеличилось на 284, это максимальный прирост за 24 часа с начала пандемии, умерли два человека. Как сообщило министерство здравоохранения страны в воскресенье на своем сайте , общее число заразившихся достигло таким образом 8 664.

"Общее число инфицированных коронавирусом составило 8 664. За сутки оно увеличилось на 284, из них 11 случаев выявлены на пунктах въезда в страну. За минувшие 24 часа умерли два человека. В результате общее число смертей из-за коронавируса в стране [с начала пандемии] достигло 242. Средний возраст умерших - 77 лет", - говорится в сообщении.

В реанимационных отделениях больниц находится 31 человек. Переведены из реанимации в обычные отделения в связи с улучшением состояния 143 пациента.

В последнее время в Греции растет число случаев инфицирования коронавирусом. За последние 25 дней в стране выявлены в общей сложности 4 460 случаев заражения, то есть практически половина всех случаев инфицирования с начала пандемии. По словам специалистов, все чаще фиксируются случаи передачи инфекции во время дискотек и массовых гуляний молодежи, которая собирается большими группами. Как сообщил телеканалу Skai министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас, средний возраст инфицированных коронавирусом в стране в настоящее время снизился до 36 лет.