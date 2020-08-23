Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев - участников Северных конвоев

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил медалями Ушакова 17 граждан США за мужество и отвагу, проявленные при участии в Северных конвоях в годы Великой Отечественной войны. Соответствующий указ президента опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

"За личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, наградить граждан США медалью Ушакова", - говорится в документе.

Награда присуждена Уильяму Спейту Бартону, Дэвиду Юджину Бейкеру, Ричарду Бербайну, Раймонду Эдварду Вейганду - младшему, Лео Джозефу Гулете, Исси Дейтче, Майклу Кемплу, Джорджу Генри Коху - младшему, Ральфу Эрику Кристофферсену, Ричарду Лендолфи, Джеймсу Бейкеру Норту, Уоллесу Лерою Арсанду, Ховарду Уильяму Пфайферу, Уилберту Фрэнку Розуму, Хью Марту Стефенсу, Дейлу Полу Страуссеру, Трюгве Хансену.

Северные (или арктические) конвои в годы войны доставляли в Советский Союз грузы по программе ленд-лиза из США, Канаде и Великобритании. Их маршруты проходили через Северную Атлантику.

Медаль Ушакова была учреждена в СССР в 1944 году для награждения матросов и солдат, старшин и сержантов, мичманов и прапорщиков военно-морского флота и морских частей пограничных войск "за личное мужество и отвагу в боях с врагами Советского Союза на морских театрах". В России ею награждаются военнослужащие ВМФ и органов морской охраны Пограничной службы ФСБ.

Медаль представляет собой рельефный портрет адмирала Федора Ушакова в круге, наложенный на якорь с цепью. Изготавливается медаль из серебра. Всего было произведено свыше 15 тыс. награждений.