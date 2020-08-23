Путин наградил более 20 сотрудников ТАСС за вклад в развитие средств массовой информации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил ряд сотрудников ТАСС за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, орденом Дружбы награждается руководитель кадрового и учебного департамента агентства Анатолий Кузнецов, а медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени - руководитель отдела в редакции кремлевско-правительственной информации Андрей Блашкевич, советник генерального директора ТАСС Борис Кипкеев, собственный корреспондент по Калининградской области Владимир Нуякшев и заместитель главного редактора Дарья Пенчилова.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили руководители редакций социальной и гуманитарной и кремлевско-правительственной информации Наталья Баринова и Денис Ичеткин, а также руководители представительств ТАСС: в Вашингтоне - Дмитрий Кирсанов, Каире - Дмитрий Тарасов, Лондоне - Илья Дмитрячев, Риме - Вера Щербакова.

Этой же награды удостоены первый заместитель руководителя редакции внешнеполитической информации Владимир Костырев, заместитель руководителя редакции военной информации Екатерина Елисеева и заместитель руководителя редакции международной информации Андрей Суржанский, руководитель отдела в департаменте информационных технологий Олег Жуков, сотрудники редакции выпуска Алексей Кориненко и Андрей Палария, специальные корреспонденты Анастасия Савиных и Александр Шашков. Кроме того, медалями награждены уже бывшие сотрудники ТАСС Андрей Цыпин и Андрей Ярушин.

Звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" получили ответственный выпускающий редакции международной информации Александр Пахомов, руководитель представительства ТАСС в Женеве Константин Прибытков и специальный корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Ольга Свистунова.