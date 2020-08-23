СК проверяет информацию о ненадлежащем уходе за детьми в крымском доме ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию, которая появилась в прессе, о ситуации в доме ребенка в Симферополе, на которую пожаловалась женщина, усыновившая одного из малышей, сообщили журналистам в воскресенье в Главном следственном управлении по Республике Крым и городу Севастополю.

"Приемная мать двухлетнего мальчика, который несколько дней назад ею был усыновлен из дома ребенка города Симферополя, сообщила представителям общественной организации о его крайне неудовлетворительном состоянии здоровья, в котором она забрала его из социального учреждения. В настоящее время по сведениям, изложенным в средствах массовой информации, <…> организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будут назначены соответствующие медицинские экспертизы, сотрудники ведомства изучат условия содержания ребенка в детском доме, оказания ему медицинской помощи. Также будет изучена процедура усыновления ребенка, дана оценка действиям должностных лиц социального учреждения и органов опеки.

Проверку также организовала прокуратура республики. Отмечается, что детский дом называется "Елочка", он относится к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, в нем пребывают дети с поражением центральной нервной системы и нарушением психики.

"В ходе проведения проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания малолетнего в данном учреждении. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщила прокуратура. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и защиту прав несовершеннолетних, находящихся в учреждении.

ТАСС запросил комментарий Минздрава республики.