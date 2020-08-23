Путин наградил участников строительства главного храма Вооруженных сил России под Москвой

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил участников строительства главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот". Соответствующий указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Леонид Калинин, который возглавлял художественный совет по строительству храма, получил орден "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени. Секретарь художественного совета Яна Капаева награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Такую же медаль получил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РПЦ Сергей Привалов, который является настоятелем храма.

Тем же документом орденами Почета награждены ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов и Сергей Андрияка, возглавляющий Академию акварели и изящных искусств своего имени. Белоусов, который с 2018 года также исполняет обязанности декана исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, награжден "за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу", следует из документа. Андрияка получил орден "за большой вклад в проведение и организацию социально важных, общественно значимых мероприятий", говорится в указе.

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации расположен в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области. Он строился на народные пожертвования и бюджетные средства Москвы и Московской области. Церемония его освящения прошла 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пропорциях храма есть отсылки к этому: его высота составила 75 метров, а диаметр основания центрального купола - 19,45 метра.