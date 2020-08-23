Более 600 человек наградили за вклад в строительство главного храма ВС РФ в Подмосковье

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Более 600 человек, принявших участие в строительстве главного храма Вооруженных сил РФ, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке "Патриот", награждены государственными и ведомственными наградами. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на чествовании награжденных.

"Я поднялся на эту сцену, чтобы сказать слова благодарности и поклониться всем тем, кто принял участие в сооружении этого храма. <…> В целом более 600 человек награждены ведомственными и государственными наградами", - сказал министр.

"Невероятно сложно говорить, когда здесь сидят люди, из которых каждый внес свою лепту в этот проект. Сложно, потому что каждому хочется сказать спасибо, каждому хочется пожать руку. Я попробую это сделать, насколько это у меня получится", - продолжил глава Минобороны.

Он рассказал, что проектирование и строительство храма и галереи "Дорога памяти", а также работа в архивах в России и за рубежом заняли 538 дней. "Нам хотелось, и я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского союза, на стороне России", - отметил министр. Он напомнил, что "Галерея памяти" содержит 33 млн имен и фотографий.

Глава военного ведомства отметил огромный труд большого количества волонтеров, художественного и технического советов и строителей. По словам министра, были дни, когда на площадке работали до 8 тыс. строителей. "И хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось, - сказал Шойгу. - Я хочу сказать слова благодарности архитекторам. Я хочу сказать слова благодарности всем тем, кто вложил сюда хотя бы рубль. Их много, их десятки тысяч".

Он поблагодарил компании, которые бесплатно привозили кирпич, бронзу, алюминий, обеспечивали бесплатно стройплощадку кранами. Отдельную благодарность министр обороны выразил военным атташе, которым удалось собрать землю со всех воинских могил и захоронений по всему миру. "Поэтому он [храм], действительно, народный. И всем вам слова благодарности и от меня, и от тех, кто приходит сюда", - заключил министр.