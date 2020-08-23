Команда из Сибири стала лучшей на соревнованиях силачей в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Тандем Дмитрия Скосырского и Юрия Колмакова из Сибири стал лучшей командой фестиваля "Евразийские игры", который в воскресенье завершился в Севастополе, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"По итогам двух дней соревнований, пройдя сложнейшие испытания, первое место заняла команда Сибири в составе: Дмитрий Скосырский, Юрий Колмаков. Дмитрию всего 21 год, он чемпион фестиваля "Евразийские игры-2019" в командном зачете, серебряный призер Чемпионата России. Второй атлет команды - Юрий Колмаков: мастер спорта по пауэрлифтингу, рекордсмен России в отдельных дисциплинах силового экстрима, призер международных турниров", - рассказала собеседница.

Она уточнила, что на втором месте команда Юга России, на третьем - Крыма. Остальные дуэты представляли Центральную Россию, Севастополь, Урал, Дальний Восток и Москву.

Автор проекта "Сильнейшая нация мира", глава оргкомитета фестиваля "Евразийские игры-2020" Михаил Паллер пояснил журналистам, что команды формировались из двух спортсменов, каждый из которых представлял свой регион. Атлетам предстояло пройти несколько этапов, продемонстрировав свою силу. Например, выполнить элемент "карусель Конана".

"Идея взята из фильма [о Конане-варваре], но упражнение переделано под спортивный снаряд. Нагрузка огромная: атлет на руках должен нести вес порядка 300 кг, и критерием победы было наибольшее число пронесенных секторов [разметки расстояния]", - уточнил Паллер.