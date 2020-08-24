В Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ограничивается подача питьевой воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Первый этап ограничений водоснабжения начинают с полуночи понедельника в Крыму. Графики подачи воды вводятся в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов в связи с обмелением трех снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского - их наполнение составляет от 19 до 51%.

Как сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко на своей странице "ВКонтакте", предполагается переход на график подачи питьевой воды в утренние и вечерние часы для экономии в период возникшего из-за засухи дефицита.

"Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тыс. кубометров, - отметила Проценко. - Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тыс. кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам - утром и вечером".

Она добавила, что по всем вопросам водообеспечения можно обращаться по телефону горячей линии: 8 800 506-000-8.

Будет организован подвоз воды автоцистернами в жилые районы. Симферополю уже выделено 27,5 млн рублей на закупку емкостей для воды, которые устанавливаются в школах и детских садах. Большая часть медицинских организаций самостоятельно и заблаговременно подготовились к возможному возникновению перебоев с водоснабжением.

Туристические районы полуострова и отдыхающих там людей ограничение подачи воды не затронет, сказал ранее ТАСС замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Исмет Аблаев.

График до весны

Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко сообщил ТАСС, что ограничения водоснабжения в Симферополе и ряде населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов могут продлиться до весны 2021 года, если не будет продуктивных осадков осенью и зимой. Он пояснил, что Крым сейчас находится в самом засушливом этапе цикла, который повторяется каждые 7-10 лет.

Синоптики прогнозируют, что засушливая погода в Крыму сохранится до октября-ноября. Устанавливается антициклон, с понедельника в регион возвращается жара до плюс 32 градусов и до конца августа дождей не предвидится. Сентябрь традиционно сухой в Крыму, циклоны минуют полуостров. Их активность возможна только глубокой осенью.

Модернизация системы водоснабжения

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.

Уже запланирована модернизация системы водоснабжения Симферополя за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Она предполагает реконструкцию существующих водозаборов и строительство нового - Бештерек-Зуйского.

Эксперты Крымского федерального университета (КФУ) отмечают, что начать решение проблемы водообеспечения Крыма необходимо с составления адекватного водного баланса, который будет учитывать все потребности полуострова. "Водный баланс, на который мы ориентируемся сейчас, был составлен для ЖКХ Крыма. Но воду потребляет не только ЖКХ, но и сельское хозяйство, и лесное хозяйство, и многие другие отрасли. Качественный водный баланс должен учитывать не только текущее соотношение прихода и расхода воды, но и перспективы развития промышленности и экономики. Только правильный водный баланс даст возможность эффективно решать как первоочередные, так и стратегические задачи обеспечения водоснабжения полуострова", - заявил журналистам завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

Он пояснил, что помимо использования природных источников, очистки сточных вод, ремонта инженерных сетей, необходимо восстанавливать системы опреснения морской воды. "Когда-то СССР был лидером в этом вопросе, но с развалом Союза многие технологии были утрачены. Сейчас лидируют по объемам опреснения воды страны Персидского залива, а в Европе - Греция, Испания. В Турции и Египте установка опреснительных заводов обеспечивает развитие туризма. А наша страна в вопросе опреснения воды отстала на 20-30 лет", - отметил Николенко.

По его мнению, в Крыму строительство опреснительных заводов может стать радикальным решением проблемы водоснабжения. Для этого нужно создание научных центров, разработка законодательной базы по использованию морской воды с опорой на мировой опыт.