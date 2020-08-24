В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов направили на отзыв в правительство законопроект о ежегодной выплате родителям школьников к началу учебного года по 10 тыс. рублей на ребенка. Текст инициативы и пояснительную записку к ней в понедельник в своем телеграм-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарии отмечают, что на сборы первоклассника в школу к 1 сентября может уйти до 20 тыс. рублей. При этом в 2020 году из-за пандемии финансовое положение многих россиян ухудшилось.

"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 000 рублей на каждого ребенка", - говорится в пояснительной записке. Либерал-демократы также предлагают каждый год индексировать данную выплату.

Законопроект затрагивает исключительно детей - граждан РФ. Финансировать реализацию инициативы предлагается за счет федерального бюджета. По замыслу авторов, в силу законопроект должен вступить с 1 января 2021 года.

Все законопроекты, предусматривающие дополнительное расходование бюджетных средств, перед внесением в Госдуму должны получить отзыв правительства.