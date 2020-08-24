В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре на европейской части России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сентябрь на европейской части России ожидается теплым: температура будет около и выше нормы. Избытка осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, количество осадков в сентября на европейской части России будет около и меньше нормы. "В общем, вполне комфортным ожидается месяц", - отметил метеоролог.