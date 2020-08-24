В Калмыкии второй этап режима ограничений из-за коронавируса продлили до 6 сентября

ЭЛИСТА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Калмыкии продлили второй этап ограничений из-за коронавируса на две недели - до 6 сентября включительно. Соответствующий указ, основанный на рекомендациях регионального Роспотребнадзора, подписал глава республики Бату Хасиков, сообщила в понедельник пресс-служба главы региона.

Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня. Ранее второй этап был продлен до 23 августа включительно, при этом разрешены тренировки спортивных сборных команд республики.

"В Калмыкии текущий этап ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса продлен до 6 сентября включительно. Работу могут возобновить учреждения среднего и средне-профессионального образования с учетом строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Региональный оперштаб разрешил проведение школьных линеек, приуроченных ко Дню знаний", - говорится в сообщении.

Торжественные линейки с учетом всех эпидемиологических предписаний пройдут 1 сентября только для учащихся первых и одиннадцатых классов. В соответствии с указом главы региона в республике продолжат действовать ограничения для детских садов и организаций дополнительного образования. В дошкольных учреждениях работают дежурные группы численностью до 10 человек, уточнили в пресс-службе главы республики.

По словам врио главного государственного санитарного врача по Республике Калмыкия - начальника отдела эпидемиологического надзора управления регионального Роспотребнадзора Сергея Савченко, основной прирост заболеваемости в республике дают дальние контакты людей и возникающие очаги на работе. В соответствии с решением оперштаба республики в отношении руководителей, допустивших возникновение крупных очагов заболевания из-за заражения на рабочем месте, теперь будут применяться дополнительные санкции, добавили в пресс-службе.

По данным оперативного штаба Калмыкии на воскресенье, в регионе зарегистрирован 3 721 случай заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них четверо - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 2 486 человека, умерли 48 пациентов.