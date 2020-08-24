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Пандемия COVID-19

СМИ: министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом

Она уведомила об этом подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента

ТАСС, 24 августа. Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата заразилась коронавирусом. Об этом сообщила газета Maariv.

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По ее данным, в воскресенье министр уведомила о результатах тестирования на коронавирусную инфекцию подразделение, ответственное за безопасность израильского парламента. Как сообщает издание, в тот же день депутат Мики Леви попросил покинуть заседание финансовой комиссии Кнессета двух депутатов от партии "Кахоль-Лаван", имевших в недавнее время контакт с инфицированной главой министерства репатриации и интеграции.

В конце мая в Израиле возобновился рост числа случаев заражения коронавирусом. 6 июня зафиксировали 160 заразившихся, 2 июля - более тысячи, 5 августа - более 2 тыс.

С 27 мая из ранее введенных из-за пандемии ограничений обязательно соблюдение социальной дистанции в два метра и ношение защитных масок вне дома. Штраф за отсутствие маски составляет сумму, эквивалентную 10 тыс. рублей.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
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