Трамп обещал подумать над разрешением на лечение COVID-19 экспериментальными лекарствами

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подумает над тем, чтобы разрешить заразившимся коронавирусом пациентам, состояние которых не улучшается, принимать экспериментальные лекарства, находящиеся на последних стадиях клинических испытаний.

"Я бы сказал, что если кто-то находится практически в терминальной стадии, и ясно, что он не выживет, и в то же время у нас есть эти замечательные лекарства, то я думаю, что это очень интересный вопрос", - сказал Трамп в воскресенье, отвечая на вопрос одного из журналистов на пресс-конференции в Белом доме.

"Я думаю, что нам надо очень серьезно подумать над такой возможностью. Я думаю, что это замечательно", - подчеркнул американский лидер. "Я думаю, что вас надо за это поблагодарить", - добавил президент США, обращаясь к журналисту, который подал ему такую идею.

В воскресенье Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выдало экстренное разрешение на лечение заразившихся коронавирусной инфекцией методом переливания плазмы крови уже переболевших пациентов.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в США зафиксировано более 5,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 645 человек.