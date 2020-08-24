"Известия": россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет с 2021 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Законопроект об обязательной маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Об этом сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Маркировка и учет домашних животных будут обязательными, чтобы предотвращать распространение заразных болезней и выявлять источники возбудителей, сказали изданию в пресс-службе министерства. Там также отметили, что процедура будет осуществляться владельцами животных за свой счет. Они смогут самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предусмотренных ветеринарными правилами в зависимости от вида питомцев.

Как информирует газета, кроме чипирования можно будет выбрать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. По предварительным расчетам Минсельхоза, стоимость процедуры может составить от 5 до 500 рублей.

"За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1 тыс. рублей", - сказали "Известиям" в пресс-службе министерства.

Также в Минсельхозе газете рассказали, что в настоящее время документ проходит процедуру межведомственного согласования. Затем его направят в правительство, которое внесет его в Госдуму. По данным издания, новые нормы должны вступить в силу с января 2021 года.

В Госдуме готовы поддержать законопроект, если он будет доработан. В июле его возвращали Минсельхозу из-за претензий правового управления администрации президента, сообщают "Известия" со ссылкой на ответ ведомства главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. "И к предыдущим версиям законопроекта было много претензий, мы проводили парламентские слушания по этому поводу, приглашали Минсельхоз, и на сегодня большое количество замечаний министерством было учтено. Это прежде всего бесплатная постановка на учет животного, а также самостоятельный выбор владельца способа маркировки", - рассказал "Известиям" депутат.