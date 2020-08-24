Вильфанд: не стоит рассчитывать на сильные дожди, стабилизирующие водоснабжение в Крыму

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Рассчитывать на сильные и регулярные осадки в Крыму, которые смогут улучшить ситуацию с дефицитом воды, не стоит, в степной зоне это явление редкое. Такое мнение высказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, - это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды", - сказал он.

В начале августа на портале госзакупок сообщалось, что власти Республики Крым объявили конкурс на выполнение экспериментальных авиаработ по искусственному вызову осадков, максимальная сумма контракта составляет 25,4 млн рублей. В настоящее время заключено соглашение с Росгидрометом о предоставлении республике единственного в России специального самолета для вызова дождей. При обнаружении грозового фронта этот борт будет "обстреливать" облака над полуостровом. Это даст полуострову дополнительные возможности в части наполнения водохранилищ.

Гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, в свою очередь, сообщил, что в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского района с понедельника, 24 августа, начнут поэтапно вводить график подачи воды для жителей из-за отсутствия осадков и дефицита в водохранилищах.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды в Симферополе.