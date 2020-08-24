Минобрнауки профинансирует капремонт зданий госуниверситета в Еврейской АО

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ профинансирует работы по капитальному ремонту зданий Приамурского госуниверситета имени Шолом-Алейхема (ПГУ) в Еврейской автономной области. Об этом сообщило в понедельник управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"Деньги на капитальный ремонт зданий ПГУ имени Шолом-Алейхема получены при поддержке правительства региона и лично временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна. Финансирования удалось добиться во время встречи врио губернатора ЕАО с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым", - говорится в сообщении.

ПГУ- единственный университет в ЕАО. Некоторые университетские корпуса не ремонтировались более 50 лет. Самый старый корпус - 1938 года постройки. В первую очередь планируется обновить два студенческих общежития.

"Улучшаем условия проживания. Будем ремонтировать горячее и холодное водоснабжение, все, что связано с электрикой, санузлы и душ. Где-то будет реконструкция, душевые из подвальных помещений перенесем в секционные, оборудуем кухни и бытовые комнаты для студентов, поставим новые стиральные и сушильные машины. Кроме того, в студенческих общежитиях будут предусмотрены коворкинг-зоны для творческой деятельности, пространства, где студенты смогут обсуждать проекты, идеи и воплощать их в жизнь", - приводятся в сообщении слова ректора Приамурского госуниверситета Натальи Баженовой.

При ремонте помещений общежитий Гольдштейн предложил использовать яркие дизайнерские решения. "Для каждого студента, который приезжает учиться в Биробиджан из другого населенного пункта, общежитие на четыре - шесть лет становится настоящим домом", - цитируются в сообщении слова врио губернатора ЕАО.

В управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона ТАСС не уточнили сумму, выделенную на ремонт зданий университета.