В Хабаровск доставили 37 человек после вспышки коронавируса в интернате

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Медики доставили в хабаровскую больницу 37 человек после вспышки коронавирусной инфекции в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

Очаг коронавируса выявили на прошлой неделе. Сообщалось о 75 инфицированных.

"37 постояльцев в выходные были перевезены в Хабаровск, направлены в 11 горбольницу", - сказал представитель пресс-службы. Людей доставили самолетами.

"Пациентов госпитализировали потому, что все люди далеко за 70, 75, 80. Все имеют массу сопутствующих заболеваний. В течение ближайших 6-7 дней их нужно очень активно наблюдать, чтобы не допустить ситуацию с развитием внебольничной пневмонии, связанной с коронавирусом", - сказал министр здравоохранения края, и. о. заместителя председателя правительства Евгений Никонов.

Главврач хабаровской больницы Роман Цымбалюк сообщил журналистам, что все поступившие находятся в легком и средне-тяжелом состоянии. "Все под контролем, места есть. На случай продолжения вспышки и дальнейшей эвакуации пациентов из Комсомольска-на-Амуре мы готовы к приему еще порядка 50-70 пациентов", - сказал Цымбалюк.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 9,5 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, 83 закончились смертью пациентов.