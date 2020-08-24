Компания очистных сооружений в Забайкалье заплатит 223 тыс. рублей за загрязнение реки

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. Компания, эксплуатирующая очистные сооружения в городе Хилке Забайкальского края, выплатит штраф в 60 тыс. рублей и компенсацию в 163 тыс. рублей за загрязнение реки Хилок. Об этом сообщается в понедельник на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"По результатам проведенных исследований установлено, что сточные воды не проходят надлежащую очистку, эффективность работы очистных сооружений низкая и составляет от 4,8% до 47,1 %. <…> Руководитель привлечен к ответственности в виде штрафа на общую сумму 60 тыс. рублей. В судебном порядке с организации взыскан причиненный природе ущерб в размере 163 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Пробы воды, в частности, показали превышение предельно допустимого воздействия нефтепродуктов в 36,4 раза, взвешенных веществ - в 5,3 раза, аммония-иона - в 123,3 раза.