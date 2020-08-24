Детские сады в Приморье вернутся к обычному графику работы с 1 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Детские сады в Приморье, которые ранее работали в режиме дежурных групп, вернутся к обычному графику работы с 1 сентября. Об этом сообщил в понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем аккаунте в Instagram.

"1 сентября у нас распахнут двери все школы Приморского края, а также заработают детские сады, которые ранее работали в формате дежурных групп. Дети в школах и детских садах будут находиться без масок, однако, педагоги, воспитатели, весь обслуживающий персонал, клининговые компании, охрана обязаны соблюдать санитарный режим и находиться в масках", - сказал Кожемяко.

Он уточнил, что все школы и детские сады края получили необходимые средства и инвентарь для того, чтобы соблюдать санитарные правила - средства дезинфекции, термометры, бактерицидных лампы.

Ранее заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Светлана Морозова сообщила, что ношение масок для детей в новом учебном году необязательно, поскольку они болеют редко и чаще переносят инфекцию в легкой, бессимптомной форме.

По данным на понедельник число заразившихся коронавирусом в Приморье превысило 9 тыс. человек. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования - носить маску и придерживаться социальной дистанции. Под запретом остаются массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 956 749 случаев заражения, выздоровели 770 639 человек, умерли 16 383. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.