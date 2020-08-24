ГИБДД призывает родителей усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних водителей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция призывает родителей усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних водителей, которые передвигаются на велосипедах и самокатах. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Несмотря на то, что в общем количестве аварий с детьми за рулем двухколесного транспорта преобладают происшествия с велосипедистами, аварии с несовершеннолетними на мопедах и скутерах намного тяжелее по последствиям. Анализ статистики прошлых лет показывает, что количество таких происшествий увеличивается в августе и сентябре. В период межсезонья дорожные риски возрастают из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, дети, вернувшиеся с летнего отдыха, еще не адаптировались к условиям интенсивного движения. Эта ситуация требует особой бдительности как со стороны ведомства, так и со стороны родителей", - сказал собеседник агентства.

В Госавтоинспекции отметили, что в июле на российских дорогах погибли пять детей, управлявших мопедами и мотоциклами, не имея водительских прав. "В соответствии с правилами дорожного движения мопедом разрешено управлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, тем, кто прошел обучение в автошколе, сдал соответствующие экзамены и получил в ГИБДД водительское удостоверение категории "М". За управление мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без соответствующего права несовершеннолетнему водителю по достижении им 16 лет грозит административная ответственность - штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку. Если несовершеннолетний младше 16 лет, административную ответственность несут его законные представители", - напомнили в Госавтоинспекции.

Как отмечал замначальника ГУОБДД МВД Олег Понарьин, сами родители зачастую относятся к мопеду как к игрушке - игнорируют возраст ребенка, наличие у него навыков управления и самого водительского удостоверения. "Госавтоинспекция обращает внимание общественности на недопустимость такого поведения, призывает содействовать в работе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и в очередной раз напоминает, что согласно ПДД управлять мопедом или скутером разрешается только в застегнутом шлеме, при этом также не стоит пренебрегать защитной мотоэкипировкой", - сказал он.

Статистика

В Госавтоинспекции отметили, что по велосипедистам статистика за январь-июль демонстрирует позитивные изменения. "За истекший период произошло 1097 аварий с участием детей-велосипедистов, что на 8% меньше, чем за то же время в прошлом году. В этих авариях погибли 17 детей - на 15% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Число раненых сократилось на 8% - 1084 человека. Госавтоинспекция напоминает, что до закрытия велосипедного сезона в большинстве регионов остается еще минимум два месяца и надо позаботиться о том, чтобы они обошлись без детских жертв", - сказал собеседник.

По его словам, чаще всего дети-велосипедисты погибают на дорогах общего пользования - некоторые выезжают на них до достижения разрешенного возраста 14 лет. Многие не знают правил. "Обязанность родителей - объяснить ребенку основы безопасного движения: не отдаляться от тротуара или обочины, двигаться в направлении общего потока, пользоваться жестами при маневрировании, следить за ситуацией на дороге и обязательно использовать велошлем, наколенники и налокотники, а также иметь на велосипеде световозвращающие элементы", - сказал он.