Девять населенных пунктов остаются подтопленными в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Девять населенных пунктов остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях Амурской области. За сутки вода ушла из четырех сел Ромненского и Серышевского районов, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления областного МЧС.

"За минувшие сутки освободились от воды три населенных пункта в Серышевском районе, один в Ромненском. Подтопленными остаются девять населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Подтопленными остаются 314 приусадебных участков в Благовещенске, Белогорске, Ромненском, Ивановском, Благовещенском районах. Подтоплены девять участков автомобильных дорог местного значения в Ромненском, Свободненском, Белогорском и Серышевском районах. "Населенных пунктов без транспортного сообщения нет", - уточнили в ведомстве.

В Ромненском районе и Белогорске работают специалисты аэромобильной группировки и оперативных групп ГУ МЧС России по Амурской области. Спасатели информируют жителей сел об обстановке, оказывают адресную помощь. Всего задействовано 332 человека и 133 единицы техники.

"На реке Белая зафиксирован существенный спад воды. Приусадебные участки от воды высвобождаются ежедневно, на сегодня из 131 подтопленными остаются 72, надеемся, что в течение трех дней вода уйдет полностью. В субботу 45 граждан получили социальные выплаты за подтопленное имущество. Готовим заявку в минсельхоз на обеспечение продукцией семей, чьи огороды пострадали от воды, в первую очередь, помощь получат пенсионеры и малоимущие", - сообщил в понедельник ТАСС глава Ромненского района Анатолий Опаленко.

В ночь с 17 на 18 августа в Амурской области прошли сильные дожди. Больше всего осадков выпало в Благовещенском, Белогорском, Серышевском, Ромненском районах - от 50 до 72 мм. В связи с подтоплением улиц и жилых домов в Благовещенске, Белогорске и Белогорском районе с 18 августа введен режим ЧС. Сильные дожди на территории региона ожидаются 25 и 26 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение.