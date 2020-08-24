В Забайкалье поступило оборудование для дезинфекции помещений

ЧИТА, 24 августа. /ТАСС/. Оборудование для дезинфекции помещений в медицинских организациях поступило в Забайкальский край для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Специализированное оборудование для заключительной дезинфекции помещений и обеззараживания медицинских отходов закупили в медорганизации региона для борьбы с COVID-19 на средства Фонда развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

В частности, установки для обеззараживания медицинских отходов "Балтнер" емкостью 50 литров разместят в краевом госпитале для ветеранов войн, детском и взрослом клинических медицинских центрах, на станции скорой медицинской помощи в Чите, а также в Нерчинской центральной районной больнице. Еще одна установка, на 100 литров, куплена для городской больницы №1 Читы, которая работает в режиме моностационара для больных коронавирусом.

"Пушки для заключительной дезинфекции помещений - четыре единицы стоимостью 2 млн рублей каждая - также поступили для нужд лечебных учреждений региона, которые принимали пациентов с COVID-19", - уточнили в Минздраве региона.

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с работающими в округе крупными компаниями направил 950 млн рублей на закупку средств защиты и прямую финансовую помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии. Пять регионов, в том числе Забайкалье, получили из этих средств прямую финансовую помощь для покупки необходимого медицинского оборудования.

По линии ФРДВ Забайкалье получило свыше 23 тыс. одноразовых костюмов для врачей, почти 46 тыс. респираторов, около 32 тыс. защитных очков, другие средства и оборудование. Благодаря этому сформирован двухмесячный запас средств индивидуальной защиты для моностационаров края, отмечают в полпредстве.