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Несколько хабаровских золотодобытчиков могут лишиться лицензии из-за вреда амурскому тигру

Как сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев, у него "есть очень жесткая позиция по некоторым недропользователям", которые планируют добывать золото в местах обитания амурского тигра

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Несколько недропользователей, которые намерены добывать золото в местах обитания амурского тигра, могут лишиться лицензий, если подтвердится информация о нанесенном природе вреде. Об этом в понедельник сообщил журналистам врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"С Кобылкиным [министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин] были встречи в Москве. Есть очень жесткая позиция у меня по некоторым недропользователям, которые планируют добывать золото в местах обитания амурского тигра. Я заручился поддержкой министра и курированием Роснедр в этом вопросе. Если сейчас мы подтверждение получим, что несколько недропользователей наносят ущерб природе, рекам, ареалу обитания тигров, лесу, то будем решать вопрос об отзыве лицензии", - сообщил Дегтярев.

В начале августа активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение в федеральные органы власти с просьбой прекратить работу золотодобытчиков, которая угрожает популяции амурских тигров в Хабаровском крае. По информации ОНФ, на юге края, где с середины мая золотодобытчики ведут разработку карьера, сосредоточена одна из последних в регионе группировка редких хищников. По мнению экологов, на которое ссылается объединение, проведение взрывных работ при разработке карьера, вырубка леса, загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами снизят численность тигров и нанесут невосполнимый урон всей популяции амурского подвида.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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