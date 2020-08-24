В интернате Комсомольска-на-Амуре коронавирусом заразились более 200 человек

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в интернате для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре увеличилось до 200 человек. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Очаг коронавируса выявили на прошлой неделе. Сообщалось о 75 инфицированных. В хабаровскую больницу медики эвакуировали самолетами 37 человек. Заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

"В доме-интернате вспышка, более 200 человек инфицированы", - сказал Дегтярев.

В учреждении, по его словам, не соблюдались меры безопасности. Врио губернатора отметил, что "сейчас самое главное - вылечить людей, виноватых накажут чуть позже".

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано свыше 9,5 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, 83 закончились смертью пациентов.