В омской больнице сообщили, что рассматривали отравление как один из диагнозов Навального

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Отравление изначально рассматривалось как один из возможных диагнозов госпитализированного 20 августа в Омске блогера Алексея Навального, сообщил в понедельник журналистам заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

"Мы привлекли к диагностике лабораторию судебно-медицинской экспертизы, потому что диагноз отравление был одним из первых, и он был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение", - сказал Калиниченко.

По его словам, Навальный был госпитализирован без следов физического воздействия, но полностью без сознания в коме неясного генеза, которая предполагает несколько десятков возможных диагнозов.

Калиниченко также рассказал, что Навальный получил необходимое для стабилизации его состояния лечение. "На мой взгляд, нами проведенная [работа] была успешной, мы спасли жизнь, стабилизировали, провели большой диагностический поиск, вышли, с нашей точки зрения, на правильный диагноз, который позволил нам его стабилизировать, и по желанию родственников довели больного до того состояния, когда посчитали, что мы относительно безопасно может разрешить транспортировку", - сказал он.

По словам главврача больницы скорой помощи Александра Мураховского, медики оперативно доставили Навального до больницы из аэропорта. "Если говорить об этапности, я могу сказать, что с момента поступления звонка на пункт станции скорой помощи, до самолета и обратно ушло всего 26 минут. В БСМП-1 он поступает в 10:00, в 10:05 - он уже в реанимации", - сказал главврач.

Инцидент с Навальным

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку блогеру стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.

22 августа Навальный был доставлен самолетом из Омска в Германию.