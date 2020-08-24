В Хабаровском крае возобновили работу кинотеатры и дома культуры

ТАСС, 24 августа. Власти Хабаровского края с понедельника разрешили работу кинотеатров, театров и домов культуры с соблюдением правил безопасности в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"С сегодняшнего дня в Хабаровском крае открылись для посетителей кинотеатры, театры, дома культуры, филармония и цирк. Ранее соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев. В учреждениях культуры соблюдают все санитарные требования, в том числе масочный режим и особый порядок рассадки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все объекты культуры прошли предварительную проверку и подготовились к приему посетителей. Кассы работают уже с сегодняшнего дня. Во время показов киносеансов и представлений зрителей будут рассаживать в шахматном порядке. Загрузка залов составит не более 50%.

В Хабаровском крае сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания. Для них ограничения продлены до 6 сентября. 20 августа в регионе разрешили работу организаций дополнительного образования, спортивных учреждений. Еще раньше открыли общепит, музеи, аттракционы на открытом воздухе, торговые центры. По последним данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали 9 525 случаев заражения коронавирусом, из них 83 человека умерли, излечились 7 389 человек.