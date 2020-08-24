В России создают систему прогнозирования пандемий на базе искусственного интеллекта

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Система с элементами искусственного интеллекта, способная прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий подобных коронавирусной, разрабатывается в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "РТИ" Павел Лаптаев в рамках форума "Армия-2020".

По его словам, сейчас специалисты РТИ работают над созданием системы на базе искусственного интеллекта, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

"Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать", - сказал Лаптаев.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют почти 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие около 700 единиц современного вооружения и военной техники.