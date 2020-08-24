Кожемяко призвал Примгидромет воздержаться от распространения маловероятных прогнозов

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко призвал главу Примгидромета воздержаться от распространения информации, основанной на маловероятных метеорологических прогнозах, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

По данным правительства, в конце прошлой недели начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай в одном из интервью рекомендовал до определенного дня эвакуировать все палаточные городки с прибрежных территорий края. При этом ранее он признал, что сценарий существенного ухудшения погоды в Приморье носит исключительно теоретический характер. Прогноз синоптиков тогда оправдался лишь частично, угрозы для туристов дожди не принесли.

"У нас туристический регион, дальневосточники приезжают в Приморье отдыхать. Это направление мы активно развиваем. Будем учитывать мнение Примгидромета, но, если прогнозы не будут подтверждаться, ответственность будет нести гидрометцентр. Прошу работу организовать должным образом и ни в коем разе не драматизировать ситуацию, если она этого не требует", - отметил Кожемяко.

По его мнению, объявление режима ЧС и сопутствующих ему рекомендаций должно происходить исключительно в ситуациях реальной угрозы, а принятие такого решения должно оставаться прерогативой МЧС, органов региональной и муниципальной власти. Губернатор подчеркнул, что в Приморье работают около 1200 баз отдыха, и каждое необдуманное заявление о необходимости эвакуации - это прямой экономический удар по ним, а также по людям, работающим в сфере гостеприимства.

В пресс-службе Приморского гидрометцентра пока не комментируют сообщение правительства края.