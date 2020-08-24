В Хабаровском крае более 80 школ не готовы обеспечить детей горячим питанием

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Более 80 школ Хабаровского края из 381 не готовы обеспечить горячим питанием младшие классы, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора Михаил Дегтярев.

"К исполнению поручений президента по организации горячего питания для младших классов у нас 81 школа не готова, в том числе, 47 малокомплектных. Это неудовлетворительно. Вопрос этот мы будем решать в срочном порядке, в ручном практически режиме совместно с местными властями. Ну а если чиновники не справятся, то и решения кадровые будут приняты", - сказал врио главы региона.

Дегтярев уточнил, что в конце июля регион не попал в число получателей дополнительного финансирования из федерального бюджета на организацию горячего питания. Этот вопрос удалось решить "через личное отношение", и теперь край получит на эти цели федеральные средства, несмотря на то, что он находится в аутсайдерах.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.