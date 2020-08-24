"Народный совет" в Хабаровском крае начнет работу в сентябре

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. "Народый совет" Хабаровского края - новый консультативный орган, формируемый по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева, приступит к работе в середине сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник врио главы региона.

"Сегодня-завтра обнародуем предварительные итоги заявочной компании... Где-то к середине сентября планируем первый сбор для обсуждения вопросов в Хабаровском крае", - сказал Дегтярев.

По данным регионального правительства, для участия в работе совета уже заявилось более 160 человек.

В "Народный совет" включают представителей общественных, научных и других организаций, средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти. Дегтярев приглашал в совет и участников несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала, которые ежедневно проходят в регионе после его задержания в начале июля.