Показательные выступления и выставка техники пройдут в Севастополе на форуме "Армия-2020"

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Показательные выступления авиации и наземных частей, выставка техники и концерты ожидают посетителей парка "Патриот" в Севастополе в дни форума "Армия-2020", говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Черноморского флота (ЧФ).

"Филиал парка "Патриот" Южного военного округа, расположенный в Севастополе на территории аэродрома Южный Черноморского флота, полностью готов к проведению Международного военно-технического форума "Армия-2020". В рамках проведения форума для гостей подготовлена программа торжественных мероприятий, показательных выступлений и тематических выставок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 27 по 29 августа запланированы показательные выступления авиации и бронетехники с проведением лазерного, огненно-пиротехнического и светового шоу, а также реконструкция боевых действий с показом высадки спецназа под прикрытием вертолетов.

Военнослужащие ЧФ продемонстрируют боевые возможности армейского корпуса в ходе динамического показа техники на специально подготовленной площадке. В показе будут задействованы танки Т-72Б3, бронетранспортеры, универсальные бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь".

Также на "Армии-2020" будут представлены статичные экспозиции участников форума, в том числе интерактивная выставка военной техники и вооружения, выставка достижений военно-промышленного комплекса, мастер-классы для детей и взрослых, а также уроки "Живой истории". "На сцене арены парка "Патриот" ежедневно будут проходить концерты с участием творческих коллективов Крыма", - добавили на флоте.

Форум "Армия-2020" пройдет в конце августа в подмосковном парке "Патриот", а также на площадках в нескольких регионах России от Севастополя до Чукотки.