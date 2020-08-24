Более 600 иностранных абитуриентов подали заявки на поступление в ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Граждане 30 стран поступают в этом году на обучение в крупнейший вуз Приморского края - Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), несмотря на ограничения по въезду в РФ из-за пандемии коронавируса. В прошлом году на первый курс вуза были зачислены более 500 граждан из 28 стран, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"В этом году в ДВФУ поступает 635 абитуриентов по всем направлениям подготовки из 30 иностранных государств", - сообщили в университете и уточнили, что среди абитуриентов жители Японии, Бразилии, Египта, Индии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Иностранные студенты, которые не смогут приехать в ДВФУ из-за закрытых границ, смогут обучаться в онлайн-формате. Учебный год для них начнется в полном соответствии с учебным планом. После того, как ограничения на въезд будут сняты, возобновится работа по выдаче приглашений для получения российской визы. Этот процесс обычно занимает около месяца, на период ожидания иностранные студенты и преподаватели будут продолжать свою учебную и педагогическую деятельность в онлайн-режиме.

Всем прибывающим из-за границы студентам необходимо будет пройти обследование и обязательную 14-дневную изоляцию. В первые недели нового учебного года сотрудники центра привлечения и адаптации иностранных студентов планируют провести онлайн-встречи для первокурсников из-за рубежа. Иностранные студенты ДВФУ поделятся своим опытом с соотечественниками и расскажут, как организована жизнь в кампусе и в его виртуальной среде.

С марта 2020 года более 3 500 иностранных студентов ДВФУ были переведены на обучение в электронной среде. Студенты из Китая, уехавшие на зимние каникулы домой, уже с начала весеннего семестра продолжили обучение дистанционно. Помимо программ высшего образования в онлайн перевели обучение в Центре русского языка и культуры ДВФУ, студентов-участников программ академического обмена и образовательной программы BRICS Educational Internship Program.

В Дальневосточном федеральном университете учатся и работают 23 тыс. человек, более 3,5 тыс. из них - иностранные студенты. В этом году университет выпустил 5,2 тыс. студентов.