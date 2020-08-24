В Бурятии решили не отказываться от линеек 1 сентября

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Учебный год в образовательных учреждениях Бурятии начнется с 1 сентября, в День знаний в школах республики пройдут торжественные линейки. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Ранее глава республики Алексей Цыденов на своей странице в Facebook предупредил жителей региона о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса, он отметил, что в последнее время наблюдается рост инфицирования, и в связи с этим анонсированные ранее торжественные линейки 1 сентября могут быть отменены.

"1 сентября мы ожидаем, все по плану. Риски имеются, но оснований опасаться чего-то пока нет. Надеемся, значительного ухудшения эпидситуации не будет", - сказала Кузьмина, отвечая на вопрос, пройдут ли торжественные линейки в школах.

Он добавила, что для всех учреждений образования - средних, дошкольных - действуют жесткие санитарные правила. Это требования к материально-техническому оснащению средствами для обеззараживания воздуха, дезинфекции помещений. Сейчас школы и детские сады завершают подготовку к приему воспитанников и учеников.

В целом в Бурятии ситуация с COVID-19 стабильная, еще в июне глава региона заявил, что республика вышла на плато по заболеваемости. В среднем за сутки в регионе выявляют около 40 новых случаев заражения, однако в последние дни наблюдается рост заболеваемости. Как пояснила Кузьмина, из-за несоблюдения мер безопасности в Еравнинском районе - там местные жители провели праздник с приглашением гостей - образовался очаг заражения с 13 заболевшими. Еще один случай связан с приемом клиентов массажистом, приехавшим в Бурятию из Санкт-Петербурга - в результате 20 инфицированных. "В Еравнинском районе развернутся дополнительные койки, на место выехал главврач республиканской инфекционной больницы", - сообщила министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В Бурятии зарегистрировано 49 54 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения коронавирусом, из них 2 793 - в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 215 человек, умерли 49 человек. Сейчас проходит лечение в стационарах республики 371 больной, на амбулаторном лечении находятся 319 пациентов.