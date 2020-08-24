В России за сутки выявили 4 744 заразившихся коронавирусом

Согласно его данным, суточный рост девять дней не превышает 0,5%. Также девять дней подряд в стране выявляют не более 5 тыс. случаев заражения в сутки.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 4 744, до 961 493. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Наименьший прирост зафиксирован в Ненецком автономном округе (0%), Москве и Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области и Чечне (0,2%), в Магаданской, Тамбовской, Тульской и Еврейской автономной областях, а также Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (0,3%).

В Москве выявили 625 инфицированных, в Санкт-Петербурге - 182, в Московской области - 148, в Ростовской - 131, в Ставропольском крае - 129.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые болеют в данный момент, возросло с 169 727 до 171 950.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 2 456, это минимум с 10 мая. Согласно его данным, всего уже выздоровели 773 095 человек, что составляет 80,4% от общего числа заразившихся.

За сутки выписали 863 пациента в Москве, 130 - в Подмосковье, 118 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 88 - в Волгоградской области, 65 - в Санкт-Петербурге.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65 против 73 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 448 человек. Согласно данным штаба, в стране умерли 1,71% заразившихся.

За минувшие сутки зарегистрировано 10 летальных исходов в Москве, по 6 - в Свердловской области и Красноярском крае, по 4 - в Мурманской, Омской, Ростовской и Ульяновской областях.