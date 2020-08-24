Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,01

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России поднялся на 0,01, до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В последний раз показатель, отражающий темпы распространения коронавируса, превышал единицу 13 июля.

В шести из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся коэффициент ниже 1. Это Красноярский край (0,99), Воронежская область (0,97), Москва и Нижегородская область (0,95), Иркутская (0,9) и Свердловская (0,87) области.

В Ростовской области показатель поднялся до 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе и Подмосковье составил 1,03, а в Санкт-Петербурге вновь возрос и достиг 1,14 - максимального значения с середины мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.