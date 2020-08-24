Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном офлайн-формате.

Роспотребнадзор посоветовал школам проводить торжественные линейки по классам или по параллелям на открытом воздухе. При этом родители обязаны будут надеть медицинские маски.

Решение, проводить ли линейку, остается за регионами. Например, в Москве в этом году линеек не будет вовсе, но локальные праздники для первоклассников сохранятся.

До конца 2020 года школы должны будут отказаться от проведения любых массовых мероприятий между классами и учебными заведениями.

В столице всех сотрудников школ и детских садов проверят на коронавирус до начала учебного года и, если тест окажется положительным, не допустят к работе до полного выздоровления.