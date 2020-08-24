Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Ужесточение санитарных правил, бесплатные горячие обеды и студенты в качестве преподавателей.
Начало года
Учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном офлайн-формате.
Роспотребнадзор посоветовал школам проводить торжественные линейки по классам или по параллелям на открытом воздухе. При этом родители обязаны будут надеть медицинские маски.
Решение, проводить ли линейку, остается за регионами. Например, в Москве в этом году линеек не будет вовсе, но локальные праздники для первоклассников сохранятся.
До конца 2020 года школы должны будут отказаться от проведения любых массовых мероприятий между классами и учебными заведениями.
В столице всех сотрудников школ и детских садов проверят на коронавирус до начала учебного года и, если тест окажется положительным, не допустят к работе до полного выздоровления.
Новые правила
Из-за угрозы коронавируса в школах ужесточили санитарные требования, в том числе к уборке и дезинфекции помещений.
При входе в школу у детей и взрослых будут измерять температуру.
За каждым классом закрепят отдельный кабинет, кроме случаев, когда для проведения занятия необходимо специальное оборудование. Изменится и график учебы. Перемены и начало учебы для разных классов Роспотребнадзор рекомендует организовать в разное время, чтобы ограничить контакты между детьми. Занятия в актовом или спортивном зале и в библиотеке разрешат проводить только с одним классом за урок. Ношения маски от учеников требовать не будут.
Дистанционка
К дистанционному обучению школьникам придется вернуться, только если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится. Московские власти также заявили, что будут отправлять на дистанционку классы, в которых обнаружат заразившихся новым коронавирусом детей.
Студенты-преподаватели
Успешно сдавшие сессию и перешедшие на четвертый курс студенты педагогических вузов смогут преподавать в школах.
Вести занятия в секциях и кружках, например по робототехнике или моделированию, студенты технических вузов смогут уже с третьего. При этом работодатель должен будет следить за соответствием образовательной программы студента тематике дополнительных занятий.
Вопросы воспитания
С сентября ответственность за воспитание детей ляжет не только на семью, но и на школу. Учебные заведения должны будут разработать специальные программы, предполагающие приобщение учеников к духовным и нравственным ценностям и вовлечение их в волонтерскую деятельность.
Питание школьников
Ученики младших классов получат бесплатное горячее питание. При формировании меню будут учитывать нужды детей-инвалидов и запросы тех, кто нуждается в диетическом питании, а также национальные, конфессиональные и местные особенности рациона. Подав заявление, родители смогут войти в состав комиссии по разработке школьного меню.
В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране — не позднее 1 сентября 2023 года.