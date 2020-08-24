В Калмыкии обучение в школах начнется в очном формате с 1 сентября

ЭЛИСТА, 24 августа. /ТАСС/. Обучение в школах Республики Калмыкия с 1 сентября начнется в очном режиме со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом в своем Instagram написал глава региона Бату Хасиков.

Ранее власти региона продлили второй этап ограничений из-за коронавируса на две недели - до 6 сентября включительно. Соответствующий указ, основанный на рекомендациях регионального Роспотребнадзора, подписал глава республики Бату Хасиков. Торжественные линейки с учетом всех эпидемиологических предписаний пройдут 1 сентября только для учащихся первых и одиннадцатых классов.

"Решение оперштаба: обучение в Калмыкии начнется в очном формате со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - написал Хасиков.

Он отметил, что в республике все готово для организации учебного процесса не только в традиционном очном, но и в дистанционном форматах. В зависимости от эпидситуации власти смогут комбинировать разные варианты форматов обучения.

"Нашим правительством проведена большая работа по подготовке к учебному году в новых условиях. Результаты этой работы, то, как будет организован учебный процесс, должны быть доступны и понятны всем", - добавил глава республики. Хасиков также поручил Министерству образования и науки республики в течение следующей недели провести открытые диалоги с родителями и учителями, ответить на их вопросы.

По данным оперативного штаба Калмыкии на понедельник, в регионе зарегистрировано 3 784 случая заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, из них восемь - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 2 498 человек, умерли 48 пациентов.