Глава МВД Эстонии предлагает снести построенный в советские годы мемориал в Таллине

ТАЛЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии Март Хельме предложил снести возведенные в советские годы в Таллине здания Горхолла, а также мемориального комплекса Маарьямяги. Об этом он сообщил в понедельник.

"Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс [мемориальный комплекс Маарьямяги] разваливается, - сказал он порталу ERR. - С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести".

"Я лично считаю его [мемориальный комплекс Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", - добавил Хельме.

При этом, по его словам, принимая решение о судьбе этих объектов, правительство намерено учесть интересы всех групп населения, в том числе, чтобы "русские в Эстонии снова не почувствовали себя униженным". "Точку равновесия придется найти, - добавил он. - Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверное, иногда жаркими".

Мемориальный комплекс Маарьямяги включает в себя несколько объектов, в том числе Площадь примирения, построенную в память о Ледовом походе Балтийского флота в 1918 году, в ходе которой корабли Балтийского флота были спасены от захвата германскими и финскими войсками и переведены из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1960 году в память о Ледовом походе здесь был установлен обелиск высотой 35 метров. Затраты на приведение мемориала в порядок оцениваются в €3-4 млн.

Культурно-спортивный комплекс Горхолл был построен в Таллине в 1980 году к открытию летней Олимпиады. В июле вице-мэр Таллина Андрей Новиков обратился к правительству Эстонии с просьбой выделить средства на реставрацию Горхолла как культурного объекта государственного значения.