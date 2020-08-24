ГП привлекла к ответственности 700 лиц за 4 тыс. нарушений в сфере детского отдыха

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Прокуроры привлекли к дисциплинарной и административной ответственности 700 должностных лиц за более 4 тыс. выявленных нарушений в сфере организации детского отдыха. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По результатам проверок (проводимых по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова) в целях устранения более 4 тыс. нарушений закона прокурорами внесено свыше 3 тыс. актов реагирования. По инициативе прокуроров более 700 лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности", - сообщили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что повсеместно были выявлены факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, установленных в целях предотвращения распространения коронавируса, в том числе по обеспечению сотрудников лагерей и отдыхающих средствами индивидуальной защиты, проведению предварительного тестирования, термометрии.

Также в ходе проверок выявлено, что в некоторых регионах использовались не все возможные формы отдыха и занятости детей, не были задействованы школы для организации лагерей дневного пребывания. Также были оставлены без внимания подростки из малообеспеченных и многодетных семей. "Прокуроры добились пересмотра программ и планов мероприятий, разработанных уполномоченными органами, во исполнение которых приняты меры по вовлечению детей в досуговую занятость", - добавили в Генпрокуратуре. В 11 регионах отдых организовывали в не предназначенных для этого местах, например, детей размещали в гостиницах и частных домах. Прокуроры закрыли 35 несанкционированных лагерей.

Еще в пяти субъектах РФ здания не укомплектованы противопожарным инвентарем, пожарной сигнализацией и системой оповещения. Также после вмешательства прокуроров в более чем 10 регионах пляжи были оснащены спасательными постами и снаряжением. Более чем в шести регионах педагогические работники в лагерях не соответствовали требованиям, в частности, с некоторыми педагогами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, были расторгнуты договоры.