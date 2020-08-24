Путин и Мишустин поздравили драматурга Юрия Клепикова с юбилеем

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили сценариста, драматурга и актера Юрия Клепикова с 85-летием.

"Вы пользуетесь высоким творческим авторитетом как яркий представитель кинематографического сообщества страны, талантливый сценарист, кинодраматург, актер, как человек, безгранично преданный избранному, любимому делу", - отметил президент в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Путин пожелал Клепикову здоровья, успехов и всего наилучшего.

Мишустин назвал Клепикова одним из самых ярких и талантливых кинодраматургов.

"Вы - один из самых ярких и талантливых кинодраматургов, умеющий чувствовать время, создавать сценарии как произведения искусства. Ваши литературные работы превратились в шедевры кинематографии, которые рассказывают о судьбах и жизни людей, о Великой Отечественной, о добре и зле, вере, надежде, о том, что близко и понятно каждому зрителю. Они удивляют своей глубиной, яркими характерами, особым философским смыслом", - отметил глава правительства в телеграмме, размещенной на сайте правительства.

Юрий Клепиков родился 24 августа 1935 года в Челябинске. В 1960 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1964 году - сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров (выпускник мастерской педагога Евгения Габриловича). В 1967 году завершил обучение на Высших режиссерских курсах при киностудии "Ленфильм" (занимался в мастерской народного артиста СССР Григория Козинцева).

Заслуженный деятель искусств РСФСР (1986). Автор сценариев к фильмам "Восхождение", "Пацаны" (Государственная премия СССР, 1985), "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых, 1990) и других.