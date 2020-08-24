Наставников молодежных проектов из Якутии научат командной работе и генерации идей

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Более 200 якутских педагогов приступили к онлайн-обучению в первой региональной Школе наставников для молодежных проектов. Их обучат командной работе по запуску инновационных проектов и генерации идей для стартапов, сообщил ТАСС в понедельник представитель республиканского ресурсного центра "Юные якутяне" - регионального оператора программы.

"Участниками проекта являются свыше 200 педагогов из всех районов республики. Школа наставников направлена на массовую подготовку наставников проектных команд, которые способны сопровождать и развивать проекты от идеи до создания и коммерциализации технологических продуктов. В частности, их научат качественно проходить с командой сложный этап запуска и генерации идей, а также прорабатывать архитектуру решения и систему деятельности на примере кейсов от компаний-партнеров", - сказал собеседник агентства.

Участники школы уже получили первые задания. "Примечательно, что некоторые кейсы будут основаны на деятельности компаний, ведущих деятельность в Якутии. В частности, это будут кейсы из опыта работы алмазодобывающей компании "Алроса", - сказали в ресурсном центре.

Школа наставников для участников из Якутии будет проходить в онлайн-формате до 29 августа. Подготовку наставников для школьных и молодежных проектов проводят Фонд "Сколково" и Кружковое движение НТИ в рамках совместного проекта "Академия наставников" при поддержке "Точки кипения - Якутск" и АНО "Индустрия будущего".

"Академия наставников" - совместный проект Фонда "Сколково", Агентства стратегических инициатив и Кружкового движения НТИ по созданию системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков. Обучение в Академии наставников проходит в формате онлайн-курсов и школ наставников.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.