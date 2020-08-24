Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Образовательные кредиты в России будут выдавать по ставке 3% в год. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями, соответствующие изменения уже внесены в правила предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.

"Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне 3% годовых", - сообщил он.

Кроме того, с трех до девяти месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы. "Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки", - пояснил глава кабмина. "Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода", - добавил он.

По словам премьера, ставка в 3% может быть распространена также на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. "Для этого им надо подать соответствующее заявление в банк", - сказал Мишустин.

Он заметил, что до сих пор условия выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Решение о том, чтобы сделать такие кредиты более доступными, было принято по поручению президента РФ Владимира Путина.