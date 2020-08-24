В Башкирии линейки в День знаний пройдут для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов

УФА, 24 августа. Линейки ко Дню знаний в школах Башкирии проведут для учащихся 1-х, 9-х и 11-х классов, детские сады в новом учебном году будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулт Хажин на оперативном совещании регионального правительства в понедельник.

"Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, будут проведены только для обучающихся 1-х, 9-х и 11-х классов в разное время для каждой параллели. Организацию учебного процесса планируем осуществлять в традиционном формате, в школах планируется применять плавающие расписания уроков и перемен с целью минимизации контактов наших детей", - сказал Хажин.

По его словам, на подготовку работы учреждений образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции направлено 284 млн рублей, из них 184 млн - из республиканского бюджета, остальные деньги выделены из бюджета муниципалитетов.

"С 1 сентября детские сады республики заработают в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию организации. На текущий момент в детских садах проведены ремонтно-ревизионные работы, промывка внутренних отопительных систем, с последующими гидравлическими испытаниями", - добавил Хажин.

По данным Министерства образования и науки региона, в республике более 1,3 тыс. общеобразовательных организаций, в которых обучается порядка 520 тыс. детей.