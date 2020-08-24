Фестиваль народного творчества "Дни мира на Тихом океане" пройдет в Приморье 6 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны, проведут 6 сентября на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"Мероприятие состоится 6 сентября в 14:00 (07:00 мск) на Спортивной набережной Владивостока и будет посвящено окончанию Второй мировой войны. В фестивале примут участие артисты из регионов Дальневосточного федерального округа и Сибири, а также талантливые студенты из Китая, Вьетнама, КНДР и Республики Корея. Свою программу представит ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота России", - сообщает пресс-служба.

Кроме выступлений артистов на набережной будут работать различные локальные площадки, например, зона "Приморье гостеприимное", ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и выставка экспонатов Музея автомотостарины. Этот фестиваль является одним из самых масштабных ежегодных культурных событий в честь окончания Второй мировой войны, которое проводится в Приморье.

Ежегодно "Дни мира на Тихом океане" отмечаются в честь подписанного 2 сентября 1945 года акта о капитуляции милитаристской Японии, положившего конец Второй мировой войне.