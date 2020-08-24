Песков сообщил, что Путин не участвовал в решении вопроса о перевозке Навального в ФРГ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти России очень быстро выдали все разрешения для перевозки Алексея Навального из Омска в Берлин, решение этого вопроса не требовало участия президента Владимира Путина. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, это абсолютно не прерогатива президента", - ответил представитель Кремля на вопрос, участвовал ли Путин в переговорах или принятии решения об отправке Навального на лечение в ФРГ. Как подчеркнул Песков, речь идет об "абсолютно врачебном решении, которое было связано с состоянием здоровья пациента".

"Здесь нет никакого повода для международных переговоров, я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно: все разрешения, связанные с формальностями, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На просьбу прокомментировать информацию издания "Проект" о якобы существовавшей слежке за Навальным Песков отметил, что не знает, насколько достоверны эти данные. "Ссылка на источники всегда делает достоверность информации лишь частичной", - отметил пресс-секретарь президента.

В целом же этот вопрос Песков переадресовал в спецслужбы. "Конечно же, какие-то оперативно-розыскные мероприятия в отношении каких-то лиц не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более с администрацией президента. Это прерогатива специальных служб. Проверить достоверность этой информации [о слежке за Навальным] можно только у них", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

20 августа летевший из Томска в Москву самолет, на борту которого находился Навальный, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку ему стало плохо. Навальный был госпитализирован, он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали на лечение в Германию.