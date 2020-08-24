Центр им. Гамалеи запросил разрешение начать третий этап испытаний вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы для получения разрешения на проведение пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса, но пока не получил ответа. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор центра Александр Гинцбург.

"В пятницу подали соответствующие документы утром в Минздрав для получения разрешения на пострегистрационные испытания в Москве. Обещали в течение суток-двух рассмотреть как приоритетный документ. Но пока что ответа нет, - сказал он. - С момента получения от Минздрава разрешения, неделя, максимум десять дней должно пройти, чтобы начать исследования".

Гинцбург отметил, что договоры на страхование 40 тыс. добровольцев уже заключили. По его словам, доз вакцины уже достаточно, чтобы начать испытания. "Всех 40 тыс. [доз] сейчас нет, но большая часть этого есть. 40 тыс. в один день все равно не введутся. Поэтому здесь никакой проблемы не будет и нет. Сейчас уже достаточно для того, чтобы на две трети [добровольцев хватило] исследовать", - заключил он.