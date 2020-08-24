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Госпитализация Алексея Навального

Спасавший впавшего в кому Навального омский медик заявил об угрозах в свой адрес

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко отметил, что угрозы также касались его семьи
Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко на пресс-конференции Евгений Софийчук/ТАСС
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Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко на пресс-конференции
© Евгений Софийчук/ТАСС

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда 20 августа доставили блогера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко заявил, что получал угрозы в свой адрес.

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"Я получил [в соцсетях] несколько десятков угроз физического характера - моей семье, лично мне, моим детям. Это ни на что не повлияло, мы лечили человека, и он в этом [в угрозах] не виноват", - сказал он в понедельник журналистам.

Главврач Александр Мураховский отметил, что лично он угроз не получал, но в его приемную за двое суток поступило более тысячи звонков.

Ажиотаж вокруг состояния Навального мешал нормальной работе больницы, подчеркнул Мураховский. "Было очень много народу, скорая помощь временами с трудом подъезжала, все было заблокировано. Вели съемку пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо при любых обстоятельствах", - сказал главврач.

Навальный был госпитализирован 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию.

Теги
РоссияОмская областьГоспитализация Алексея Навального
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